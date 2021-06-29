لبنان | ارتفاع الأسعار يطاول كافة القطاعات.. استعدوا لغلاء المنتجات الزراعية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 29 يونيو 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

أعلن رئيس تجمّع المزارعين لـ”النهار” أن ارتفاع أسعار المحروقات سيؤدّي إلى ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية من 5 إلى 10%. وفي الموازاة، أعلن نقيب أصحاب الأفران علي إبراهيم أيضاً أن سعر ربطة الخبز يمكن أن يرتفع حوالي 1000 ليرة لبنانية جراء ارتفاع أسعار المحروقات.

وتتسارع وتيرة السقوط الشامل في لبنان لكل مقومات الحياة وأساسياتها، كل يوم يرتطم اللبنانيون في قعر جديد، متأملين أنه الأخير، ليكشف لهم في اليوم التالي عن رحلة سقوط أخرى إلى قاع أدنى، اليوم أزمة الكهرباء، ومعها أزمة المحروقات، وإلى جانبهم أزمة الأدوية والسلع، انقطاع فارتفاع أسعار وما من جهة مسؤولة تتحرك، والمشكلة نفسها تتكرر في مختلف القطاعات، وتتجه اليوم من السيء إلى الأسوأ.