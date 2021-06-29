لبنان | اتجاه لرفع سعر ربطة الخبز مجدداً؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 29 يونيو 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 29 - يونيو - 2021 12:03 مساءً

بعد المحروقات والمواد الغذائية، تتجه الأفران إلى رفع أسعار ربطة الخبر. وفي هذا المجال، أعلن نقيب أصحاب الأفران علي إبراهيم اليوم الثلاثاء أن سعر ربطة الخبز يمكن أن يرتفع حوالي 1000 ليرة لبنانية جراء ارتفاع أسعار المحروقات.

وتتسارع وتيرة السقوط الشامل في لبنان لكل مقومات الحياة وأساسياتها، كل يوم يرتطم اللبنانيون في قعر جديد، متأملين أنه الأخير، ليكشف لهم في اليوم التالي عن رحلة سقوط أخرى إلى قاع أدنى، اليوم أزمة الكهرباء، ومعها أزمة المحروقات، وإلى جانبهم أزمة الأدوية والسلع، انقطاع فارتفاع أسعار وما من جهة مسؤولة تتحرك، والمشكلة نفسها تتكرر في مختلف القطاعات، وتتجه اليوم من السيء إلى الأسوأ.