لبنان | وزني تسلم تقريراً عن عقد تلزيم قطاع البريد إلى “ليبان بوست”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 29 يونيو 2021 10:16 صباحاً - منذ 9 دقائق

تسلّم وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني تقريراً خاصاً عن عقد تلزيم قطاع البريد إلى شركة ” ليبان بوست “، وحصة الدولة من التلزيم مع اقتراحات الديوان وملاحظاته بما “يضمن حقوق الخزينة”.

واستقبل وزني اليوم، رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران، ورئيس الغرفة في الديوان القاضي عبد الرضا ناصر ومدعي عام الديوان فوزي خميس.

وسلم بدران الوزير وزني تقريرا خاصا عن عقد تلزيم قطاع البريد إلى شركة ” ليبان بوست “، وحصة الدولة من التلزيم مع اقتراحات الديوان وملاحظاته بما “يضمن حقوق الخزينة”، وذلك في ضوء انتهاء العقد آخر الشهر الجاري، وفق المكتب الاعلامي للوزير وزني.