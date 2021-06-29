لبنان | هل يستفيد المواطن من منصة “صيرفة”؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 29 يونيو 2021 10:16 صباحاً - منذ 36 دقيقة

رأى رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي أنّ “منصة صيرفة ليس فيها ضوابط ستزيد الهدر ولن يستفيد منها المواطن”.

وأضاف في حديث إذاعي: نحن نؤيد تحسين الصناعات والزراعات المحلية في مكان قوتها، والدولة اللبنانية يجب ان تكون لديها موارد، انا ادعو لإلغاء منصة صيرفة لانها من سياسات الدعم الخاطئة”.

وأكّد بحصلي أنّ “وجود بضاعة جديدة يجب أن تكون غير مقلدة ومزورة، وقال: “الوضع مذري وارتفاع سعر الصرف هو السبب واهتراء الدولة وسقوطها لا يبني إلاّ الفوضى”.

ومنذ أكثر من عام ونصف العام بدأ مسلسل ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية في لبنان، تماشياً مع ارتفاع سعر صرف الدولار وانهيار العملة الوطنية. وعلى الرغم من دعم مصرف لبنان لسلة غذائية، ومواد اولية للصناعة اللبنانية، على مدار العام 2020 وحتى شهر أيار من العام 2021، بقيمة 80 مليون دولار شهرياً، لم يتم لجم الأسعار.

أما بعد توقف دعم المواد الغذائية، فقد تسارعت وتيرة ارتفاعها حتى بلغت أضعاف ما كانت عليه سابقاً. وفي دراسة مقارنة قام بها البنك الدولي حول تأثير وباء كورونا على تضخّم أسعار المواد الغذائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، تبيّن أن أسعار المواد الغذائية في لبنان هي الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.