لبنان | الدفاع المدني: 67 مهمة خلال 24 ساعة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 29 يونيو 2021 10:16 صباحاً - منذ 51 دقيقة

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي:

“تمكن عناصر الدفاع المدني، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:

– إخماد حرائق (عدد53) :

* أعشاب (عدد35):

(م. بيروت) (عدد1) : عين المريسة.

(م.جبل لبنان) (عدد13): نيو روضة – بخشتيه – كيفون – شيخان – ضهر البيدر – حبوب – عرمون – باكيش – الرميلة – بقسطا – نابيه.

وأشجار: قبرشمول – نيحا(الشوف).

(م. لبنان الشمالي) (عدد3): زغرتا(2) – دير عمار.

(م. لبنان الجنوبي) (عدد8): صيدا(2) – عنقون – العباسية – الحميري – المية ومية – الغازية – الحلوسية.

(م. النبطية) (عدد4): المصيلح – زفتا – صفد البطيخ.

وأشجار في يارون.

(م. البقاع) (عدد5): كفرزبد – قب الياس(2) – غزة – زحلة.

(م. بعلبك الهرمل) (عدد1): وأشجار في بدنايل.

* منازل (عدد3) : عيتات – سهيلة – غرفة داخل مبنى سكني في بئر حسن.

* سيارات (عدد5) : القبيات – ببنين – نفق المطار – الفنار – فان عند جادة شارل حلو.

* كهرباء (عدد1): داخون مولّد في الأشرفية .

* مؤسسات (عدد2) : داخل مستودع في وادي الريحان(عكار) – داخون مطعم في بعلبك.

* نفايات (عدد1) : ساقية الجنزير.

* إطارات (عدد1) : خلدة.

* مختلف (عدد5) : حصيد في بر الياس وأخر في الروضة – حقل من القمح في دورس وأخر في حوش باي – مبنى مهجور في الصيفي(بيروت).

– نقل وإسعاف (عدد14) :

* حوادث (عدد12): ريفون – حراجل – برج حمود – الأشرفية – حالات – الغبيري – شحيم – طريق الجديدة – المريجة – الزيدانية – برج البراجنة.

* حوادث سير (عدد2): سليم سلام ونقل جريح الى المستشفى – الشياح ونقل جريح الى المستشفى.

مجموع المهمات المنفذة خلال ال 24 ساعة الماضية 67 مهمة.

تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة”.