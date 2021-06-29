لبنان | من جديد.. محاولة تهريب كمية كبيرة من “الكبتاغون” إلى السعودية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 29 يونيو 2021 10:16 صباحاً - منذ 57 دقيقة

آخر تحديث: 29 - يونيو - 2021 10:29 صباحًا

أفادت شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي أنه بتاريخ 21/6/2021 توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة المخدّرات المركزي في وحدة الشّرطة القضائية، حول قيام مجموعة أشخاص بالتحضير لعملية تهريب حبوب “كبتاغون” إلى السعودية، مخبّأة بطريقة احترافية في داخل آلات تعقيم أدوات طبية، بحيث جرى ضبطها.

بتفتيشها، عُثر على 17.4 كلغ. من حبوب الكبتاغون أي حوالى مئة ألف حبة، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، وبعد عمليات رصد وتعقّب، توصّل المكتب المذكور الى تحديد هويات المتورطين، وتوقيف اثنين منهم بتاريخ 22/6/2021، وهما ع. ن. (مواليد عام ١٩٨٨، لبناني)، م. ن. (مواليد عام ١٩٩٦، لبناني)، وفي اليوم التالي تم إيقاف شريكهما ع. غ. (مواليد عام ١٩٨٢، سوري)، وبالتحقيق معهم، اعترفوا بالتحضير والإعداد لعملية تهريب كمية “الكبتاغون” إلى السعودية، والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.

محاولة تهريب كبتاغون