لبنان | “هبطة” مفاجئة لدولار السوق السوداء

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 29 يونيو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

عقب الارتفاع الجنوني الذي سجله دولار السوق السوداء في الأيام الأخيرة الماضية، عاد وانخفض بشكل ملحوظ اليوم الثلاثاء. وسجل الدولار اليوم 16850 ليرة لبنانية للشراء، و16800 ليرة للبيع.

وتوقعت مصادر أن ينخفض إلى الـ16000 ليرة ويبقى مستقراً لفترة معيّنة. وقررت جمعية “مصارف لبنان”، إغلاق جميع فروع المصارف العاملة في لبنان اليوم الثلاثاء تضامنا مع البنك اللبناني السويسري.

وأعلن البنك اللبناني السويسري، في بيان أنه سيغلق أبوابه الثلاثاء بعد أن اقتحم حوالي 100 رجل مسلح مقره واعتدوا على موظفيه.

وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة، ومعمول به حتى اليوم.

في المقابل، ثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان “البنك المركزي” عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص لبعض السلع الأساسية فقط.