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لبنان | طقس صيفي حار بامتياز

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 29 يونيو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

توقعات الطقس

يؤثر طقس صيفي حار نهارا ورطب على لبنان ويستمر في الايام المقبلة فيما درجات الحرارة مستقرة.

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

١- الحرارة ساحلاً بين ٢٤ و ٣٢ درجة بقاعا بين ١٧ و ٣٣ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٩ و ٢٨ درجة
٢- الجو: قليل السحب
٣- الرياح: غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/س
٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٨٠٪؜
٥- الضغط الجوي ينخفض ١٠١٣ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٦ درجة

تفاصيل طقس الأيام المقبلة على الشكل التالي:

الاربعاء: استقرار نسبي بدرجات الحرارة والتي تتراوح ساحلا بين ٢٣ و ٣٢ درجة وتلامس ٣٥ درجة بقاعا و ٢٩ درجة عى الـ ١٠٠٠متر والاجواء قليلة السحب فيما الرياح غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/س.

الخميس: استقرار نسبي بدرجات الحرارة والتي تتراوح ساحلا بين ٢٣ و ٣٢ درجة وتلامس ٣٥ درجة بقاعا و ٢٩ درجة عى الـ ١٠٠٠ متر والاجواء قليلة السحب فيما الرياح الرياح غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/س.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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