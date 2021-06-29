لبنان | الدكاش: المسؤولية تقع علينا في الانتخابات النيابية المقبلة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 29 يونيو 2021 01:12 صباحاً - منذ 3 ساعات

أوضح عضو تكتّل “الجمهورية القوية” النائب شوقي الدكاش، أنّ “جبلنا جبل مقدّس، وطبيعتنا نعمة من الله، آباؤنا وأجدادنا قدّموا كلّ شيء للدفاع عنها وعن قدسيّتها، وبمسيرتكم اليوم تثبتون أنّه على الرغم من كلّ الظروف الصعبة، أنّكم تثابرون للبقاء والدفاع عن هذه الأرض، كما أنّكم تُشجّعون على أية مبادرة تحفظ إرثنا وهويّتنا”.

وأكّد خلال لقائه المشاركين في مسيرة راجلة ضمّت أكثر من مئة شخص سلكوا مسار الجلسة – محمية جبل موسى في يحشوش، من تنظيم منطقة كسروان في “حزب القوات اللبنانية”، أنّ “حزب القوات اللبنانية مستمرّ في خطاه نحو الأمام إلى جانب هذا المجتمع، فببساطة، إذا لم تستمرّ “القوات”، فمن سيستمرّ؟”، مشيرًا إلى أنّهم “ينتقدوننا دائمًا ويتساءلون “بشو بالكن وما في بنزين ولا كهربا ولا دوا…” نحن نُجيب؛ لقد قُمنا بدورنا السياسي وما زلنا نقوم به كما يجب، سواء من خلال تقديم المثال الصالح في كلّ ملفّ استلمته “القوات”، أم بمعارضة الزمرة الفاسدة الحاكمة، وتسليط الضوء على المشاكل السياسيّة الّتي أوصلت إلى هذه النتيجة السوداء في أيّامنا هذه”.

وشدّد الدكّاش على “أنّنا إن كنّا نريد تغيير النتيجة، فعلينا محاسبة كلّ مَن كان السبب، وبالتالي المسؤولية تقع علينا جميعًا في الانتخابات النيابية المقبلة”.