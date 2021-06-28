لبنان | عكر لغوتيريس: لتمديد ولاية اليونيفيل لسنة إضافية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 28 يونيو 2021 10:25 مساءً - منذ ساعة واحدة

وجهت وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر رسالة الى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، طالبة “التفضل بتمديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل بدون أي تعديلات على ولايتها ومفهوم عملياتها وقواعد الاشتباك الخاصة بها، لفترة إضافية مدتها سنة واحدة تنتهي في 31 آب 2022”.

وأوضخت في رسالتها أنه “على الرغم من الاضطرابات الإقليمية المستمرة والأزمات المحلية غير المسبوقة، فإن جنوب لبنان قادر على الحفاظ على الاستقرار العام بسبب وجود اليونيفيل على طول حدودنا الجنوبية، مما يسهم في السلام والأمن العام في الشرق الأوسط”.

وشددت عكر على “دعم لبنان القوي لتفويض اليونيفيل الحالي وأكرر التزامه الكامل بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 (2006) بكامله، وأدين الانتهاكات الإسرائيلية لهذا القرار فيما يتعلق بانتهاك سيادة لبنان وسلامة أراضيه واستمرار احتلال أراضينا بما في ذلك تلال كفرشوبة ومزارع شبعا والجزء الشمالي من قرية الغجر”.

وأعربت عكر في رسالتها عن تقديرها “لرئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ستيفانو ديل كول ولجميع الأفراد العسكريين والمدنيين في اليونيفيل، لمساهمتهم الفعالة في الأمن والاستقرار في جنوب لبنان، وأنا أتطلع إلى رؤية المزيد من التعاون المتعمق بين القوات المسلحة اللبنانية واليونيفيل”.