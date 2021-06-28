لبنان | سعر الـ5 أمبير بـ500 ألف ليرة؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 28 يونيو 2021 10:25 مساءً - منذ ساعة واحدة

نفى رئيس تجمع أصحاب المولّدات الخاصة في لبنان، عبدو سعادة، في حديث لـ “النهار” أن يكون “سعر الخمسة أمبير قد أصبح الآن 500 ألف ليرة”، موضحاً أن “وزارة الطاقة هي مَن تضع تسعيرة كهرباء الاشتراك، وهذه التسعيرة تتأثّر بسعر المازوت وسعر صرف الدولار وساعات الانقطاع، وليس نحن مَن نسعّر”.

وأضاف سعادة أنّه “ابتداءً من الشّهر المقبل، وفي حال تمّ تسليم أصحاب المولّدات المازوت على سعر 3900 ليرة، فسيصل حينها سعر اشتراك الخمسة أمبير إلى حوالى 500 ألف ليرة، لكن حتى الآن لم ترتفع الأسعار بعد”، لافتاً إلى أنّهم حذّروا وما يزالون “من أنّ رفع الدّعم عن المازوت سيرفع سعر الخمسة أمبير إلى 500 و600 ألف ليرة، ووزير الطاقة حذّر من الشيء نفسه مؤخّراً، وحينها لن يكون المواطن قادراً على تسديد هذا المبلغ، ولن نستطيع الاستمرار بالعمل”.

وشدّد سعادة على أنّ “مولّدات الكهرباء نفدت من المازوت، لذلك أُطفِئت، ولسنا بصدد إطفائها بانتظار جدول تسعيرة المحروقات الجديد أبداً، فطالما وزير الطاقة لم يوقّع على الجدول، فلا التجار ولا الشركات يسلّمون المازوت. لذلك، على الوزير أن يجد طريقة لتأمين المازوت للمولّدات ريثما يصدر الجدول الجديد، لأن الناس لن يستطيعوا التحمّل دون كهرباء حتى يوم الأربعاء لكي يوقع الوزير الجدول”.

وتابع سعادة: لم يستمع أحدٌ لتحذيرنا، ونطالب كأصحاب مولّدات بأن يتمّ دعم حصّتنا من المازوت على سعر 1500 ليرة لتبقى فاتورة الاشتراك متدنّية بالنسبة إلى المواطن ولكي نستمرّ نحن بالعمل”.