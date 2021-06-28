لبنان | ارتفاع أسعار السلع بين 25 و30%؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 28 يونيو 2021 10:25 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 28 - يونيو - 2021 10:31 مساءً

أكد نقيب اصحاب السوبرماركت، نبيل فهد أن “الارتفاع في سعر صرف الدولار سيؤثر على أسعار السلع” مشيراً إلى أنه لا يمكننا معرفة النسبة الحقيقية لارتفاع الاسعار، بانتظار لوائح الموردين، ولكن يتوقع ان تتراوح الزيادة على الاسعار بين 25 و30%.

واوضح أن “زيادة اسعار المحروقات المتوقعة، سيؤدي ايضًا الى ارتفاع في اسعار السلع، لأنها مرتبطة بأكلاف النقل والكهرباء والمولدات”.

وعلى وقع فقدان أدنى مقوّمات العيش والمخاوف التي يعيشها اللبنانيون من اشتعال أسعار معظم المواد الحيوية والأساسية أكثر وأكثر، وتزامناً مع السقف الملتهب الذي بلغه سعر صرف الدولار في السوق السوداء، بدا لبنان فعلاً في اليومين الأخيرين كأنه صار في النقطة الأقرب من خطر انفجار اجتماعي غير مسبوق وتفشي فوضى بالغة الخطورة مع إقفال الطرق الرئيسية بكثافة في كل المناطق وتحذيرات من اتساع التحركات الاحتجاجية بل انفجارها.

ومع أن هذه اللحظة كانت محسوبة ومتوقعة، المسؤولون في لبنان وحتى اللحظة، لا زالوا يتصارعون على المغانم والكراسي والحصص.