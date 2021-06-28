لبنان | الأسمر: الحفاظ على عقد العمل الجماعي واجب

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 28 يونيو 2021 10:25 مساءً - منذ 3 ساعات

هناّ رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر نقابة مستخدمي وعمال الجامعة الأميركية في بيروت بـ”مهامها التي قامت بها على أكمل وجه”، معتبراً أنها “كانت فاعلة، في وقت يشكل العجز السمة التي تطبع كل شيء اليوم”.

وقال في مؤتمر صحفي: “هذا الإنجاز هو ما نتطلع إليه بشكل أكبر، وهو عقد عمل جماعي يضع الإدارة والمستخدمين على قدم المساواة بين بعضهم البعض، وما نطمح إليه اليوم هو عقد اجتماعي جديد يشمل كل فئات الشعب اللبناني. وما أنجز في الجامعة هو نموذج يحتذى للإنجاز خارجها”.

وأضاف: “نعمل اليوم على طيران الشرق الأوسط وكل الشركات الملحقة وبعض المستشفيات المنتجة، فنحن نعمل قطاعيا بالتجزئة. وفي الوقت نفسه، أعددنا مشروعا وبدأنا بالخطوات الرسمية مع وزارة العمل من أجل انعقاد لجنة المؤشر لإعادة دراسة الأجور ورفع الحد الأدنى وبدل النقل والتعويضات العائلية والمنح المدرسية وإعادة تقويم واقع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتعاونية الموظفين وكل المؤسسات الضامنة من أجل مساهمة أكبر في الاستشفاء والطبابة، وهذا الأمر سيتم رفعه في اليومين المقبلين إلى وزيرة العمل. واليوم، لدينا موعد مع رئيس حكومة تصريف الأعمال حول مطالبنا التي نفذت في جزء منها بما فعله الفريق المفاوض في الجامعة الأميركية”.

وتابع: “ما حدث هو إضاءة في زمن الظلمة، خصوصا مواكبتكم لمن تركوا العمل في ظروف استثنائية على الصعد الصحية والاجتماعية والتربوية”.

ودعا “كل المؤسسات المنتجة، التي فيها توازن مالي في هذه المرحلة إلى القيام بما قامت به الجامعة الأميركية”، وقال: “يجب الحفاظ على عقد العمل الجماعي لأنه ضمانة لعمالنا ومستخدمينا، فهذه هي النقابات الفاعلة الوازنة التي تشكل مستقبل الاتحاد العمالي العام، في ظل الكلام عن أدوار النقابات وفعاليتها في هذه المرحلة”.