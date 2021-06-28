لبنان | البنك اللبناني السويسري يقفل أبوابه ابتداءً من الغد.. إليكم التفاصيل

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 28 يونيو 2021 07:24 مساءً - منذ 7 دقائق

أعلنت إدارة البنك اللبناني السويسري أنه “لما كنا قد اقفلنا حسابا مصرفيا لجمعية “بنين” ملتزمين بتعميم مصرف لبنان رقم 137، وتعميم هيئة التحقيق الخاصة رقم 20، ادعت الجمعية لدى قاضي الأمور المستعجلة على مصرفنا حيث ردت الدعوى بالأساس وسمعنا اليوم سويا من الجمعية مقدار الشتائم الموجهة للسيدة القاضية بسبب قررها”.

وأوضح المصرف في بيان أن “حوالي 100 رجل تابعين لجمعية بنين احتلوا مبنى الإدارة العامة لمصرفنا معتدين على موظفينا بالضرب، حيث جرح ثالثة منهم، احدهم في مستشفى أوتيل ديو بكسرين في وجهه حيث سيخضع لعملية جراحية يتم التحضير لها، وأُجبر مدراءنا تحت ضغط الضرب والعنف إلى إجراء تحاويل نقدية إلى تركيا”.

وأضاف البيان: “إزاء ذلك المشهد المزري نعتذر من عملائنا الكرام لقرار إقفال مصرفنا بالكامل استنكاراً لهذا العمل المشين ابتداءً من يوم غد الثلاثاء إلى أن يتسنى لموظفينا ممارسة أعمالهم بشكل سليم وآمن، كما يهيب موظفي مصرفنا بنقابة موظفي المصارف القيام بدورهم لجهة الحفاظ على أمن وسلامة وكرامة موظفي المصارف قاطبة”.