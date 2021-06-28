لبنان | هل يصدر جدول تركيب اسعار المحروقات غداً؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 28 يونيو 2021 07:24 مساءً - منذ 20 دقيقة

أعلنت المديرية العامة للنفط في وزارة الطاقة والمياه في بيان، انها “بصدد إصدار جدول تركيب الاسعار للمحروقات صباح غد الثلاثاء 29/6/2021 على سعر صرف الدولار الواحد 3900 ل.ل، استناداً الى كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 714/م.ص تاريخ 25/6/2021.

وطمأنت المديرية ان الشركات المستوردة للنفط ستقوم بتسليم المحروقات لزوم السوق المحلي استنادا الى الجدول الجديد، كما ان مصرف لبنان باشر بفتح اعتمادات البواخر النفطية الراسية قبالة السواحل اللبنانية، وعليه بدأت البواخر النفطية بإفراغ حمولتها، وهذا سيوفر بصورة مستدامة تأمين السوق المحلي بالمحروقات.