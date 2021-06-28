لبنان | 3 جرحى جراء تدافع اثناء قطع الطريق في صيدا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 28 يونيو 2021 07:24 مساءً - منذ 30 دقيقة

قطع محتجون الطريق بالعوائق والمستوعبات عند ساحة الشهداء في صيدا، احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية، وتجمعوا وسط الطريق. وعلى الفور، تدخل الجيش لإعادة فتح الطريق، مما ادى الى سقوط 3 جرحى من المحتجين نتيجة التدافع.

من جهة ثانية، أغلق محتجون الطريق عند دوار العربي بأجسادهم، بعدما افترشوا الطريق احتجاجاً. وتعاني البلاد من أزمة اقتصادية ومعيشية ومالية، أضف إلى ذلك أزمة وقود أدت إلى وقوف طوابير لا نهاية لها عند محطات الوقود خلال الأسابيع الأخيرة.

ويعيش لبنان من دون حكومة فاعلة منذ الانفجار الهائل الذي وقع في بيروت الصيف الماضي وأودى بحياة أكثر من 200 شخص ودمر مساحات واسعة من العاصمة.