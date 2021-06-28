لبنان | حزب الله يخطف صحافي بريطاني في بيروت؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 28 يونيو 2021 07:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 28 - يونيو - 2021 7:02 مساءً

بعدما أعلن موقع “ناو ليبانون” (Now Lebanon) الإعلامي، أنّ أشخاصاً عرّفوا عن أنفسهم بأنهم من “حزب الله”، أوقفوا مراسلها الصحافي البريطاني ماثيو كيناستون، الذي كان برفقة الصحافية الألمانية المتعاقدة مع الموقع ستيلا ماينير، أثناء إعداده تقريراً عن أزمة المحروقات في محطّة على طريق مطار رفيق الحريري الدولي، وعقب الحديث عن مصادرة هاتفه وجواز سفره، غرد رئيس البعثة البريطانية مارتن لنغدن: “لقد كنت على اتصال شخصي مع السلطات اللبنانية منذ أن علمت بالحادثة بعد ظهر اليوم. وقد فهمت منهم أن السيد كيناستون الآن في رعايتهم، وأنا ممتن لمساعدتهم.

وأضاف: “يبقى هذا حادث مقلق وخطير: لا ينبغي منع الصحافيين من أداء وظائفهم المشروعة – الصحافة الحرة أمر بالغ الأهمية للديمقراطية في لبنان”.

جدير بالذكر أنه وقبل مصادرة هاتفه، تمكّن كيناستون من إرسال تسجيل صوتي الى أحد زملائه، يُسمع فيه أحد العناصر التي احتجزته وهو يقول “يمكنني أن أصادر الهاتف”.