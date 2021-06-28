لبنان | بالصور – انفجار في مكتب محامٍ يعمل على ملف المرفأ

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 28 يونيو 2021 07:24 مساءً - منذ ساعتين

دوى انفجار بعد ظهر اليوم الإثنين في مكتب المحامي صخر الهاشم تسبب بدمار كبير في المكتب. وانفجرت عبوة ناسفة في مكتب المحامي صخر الهاشم، في فرن الشباك. الإنفجار تسبّب بدمارٍ هائٍل في المكتب.

وحضرت القوى الأمنيّة على الفور إلى مكان “الإنفجار” وباشرت التحقيقات لمعرفة الهدف من وراء ذلك. وبعد الحادث، تفقد الهاشم الأضرار في مكتبه. وفي حديثٍ تلفزيوني له، قال: “نتمنى ألا يكون الانفجار رسالة بشأن التحقيق حول مرفأ بيروت”.

ووصف الهاشم الإنفجار بـ”الضخم جداً”، وأمل “ألا يكون رسالة لنا فأنا أعمل في ملفات كبيرة بينها ملفّ مرفأ بيروت لكنني أعمل في القانون وليس في السياسة.

يؤكد المحامي صخر الهاشم على أنّ “الأدلة الجنائية وخبراء متفجرات يعملون على التحقيق ومعاينة المكان”، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنّ “الانفجار وقع من جهة شقة مجاورة مهجورة، ونحن في ذلك الجناح الذي تعرّض للكثير من الأضرار لا نستخدم فيه أساساً أي عبوة غاز كما أنّ الكهرباء عنه مقطوعة. وبالتالي، ليس من سبب واضح لطبيعة ما حصل”. ولفت الهاشم إلى أنّ “كل الموظفين والزملاء لم يتعرّضوا لأي أذى جسدي”، آملاً أن لا يكون الانفجار رسالة أمنية.

يذكر أن الهاشم من المحامين الذي يتولّون ملفات حسّاسة بدءاً من ملف جريمة انفجار مرفأ بيروت، الذي يتوكّل فيه مهمة الدفاع عن كل من رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة واستثمار مرفأ بيروت حسن قريطم ورئيس مصلحة الأمن والسلامة في المرفأ محمد زياد العوف، الموقوفين والمدعى عليهما في جريمة انفجار المرفأ.

كما أنّ من بين الملفات الأخرى التي شارك فيها الهاشم، ملف رجل الأعمال اللبناني الفرنسي البرازيلي كارلوس غصن. لكن قبل هذا، كان أيضاً وكيل الوزير السابق ميشال سماحة الذي ضُبط وهو يهرّب عبوات ناسفة في سيارته من سوريا إلى بيروت، من أجل جرّ البلد إلى فتنة أمنية ومذهبية وطائفية. وقبل هذا، كان الهاشم أيضاً وكيل مدير عام الأمن العام الأسبق، النائب الحالي جميل السيّد، الذي تم توقيفه و3 ضباط آخرين بعد جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري عام 2005.

انفجار في مكتب المحامي صخر الهاشم

انفجار في مكتب المحامي صخر الهاشم