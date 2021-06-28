لبنان | انخفاض غير مسبوق لعدد الإصابات والوفيات بـ”كورونا”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 28 يونيو 2021 07:24 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 28 - يونيو - 2021 6:17 مساءً

سجلت وزارة الصحة العامة حالتا وفاة و66 إصابة جديدة بفيروس كورونا في لبنان اليوم.

في سياق متصل، رأى رئيس لجنة الصحة النيابية، النائب عاصم عراجي، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أن “الاستهتار بالإجراءات الوقائية، بعد تراجع نسبة إصابات كورونا، مؤشر يدعو الى القلق، وخاصة ان المتحور الهندي (دلتا) انتشر بحوالي 92 دولة بالعالم وهو متحور سريع الانتشار، اكثر بنسبة 60% من المتحور الإنكليزي. لهذا علينا تطبيق الأجراءات الوقائية، وإلا سنقع مجددآ بالمحظور”.