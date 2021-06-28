لبنان | بري التقى غجر وترأس اجتماعاً لهيئة مكتب مجلس النواب

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 28 يونيو 2021 07:24 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 28 - يونيو - 2021 5:35 مساءً

عرض الرئيس نبيه البري ملف الكهرباء وشؤوناً متعلقة بوزارة الطاقة والمياه خلال استقباله وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال ريمون غجر الذي غادر دون الادلاء بتصريح .

وبعد الظهر ترأس رئيس المجلس اجتماعا لهيئة مكتب المجلس، بعد الاجتماع قال الرئيس الفرزلي: الجلسة حددت بقرار من دولة الرئيس نبيه بري على مدى يومين الاربعاء والخميس نظرا لغزارة القوانين التي اقرت او غزارة الاقتراحات المعجلة المكررة المطروحة والجلسة ستكون جلستين جلسة مخصصة لانتخاب عضو المجلس الدستوري او المركز الشاغر في المجلس الدستوري والذي يعود للمجلس النيابي انتخاب وإملاء الفراغ مكان سعادة القاضي المرحوم انطوان بريدي، والجلسة الثانية تفتح للبدء بالجلسة التشريعية لجدول اعمال اقتراحات القوانين المقررة والتي هي حوالي ٢١ او ٢٢ قانون او مشروع قانون واقتراحات قوانين معجلة مكررة مطروحة على النقاش وسوف يؤخذ رأي النواب حولها.

اضاف: ومن جملة الامور التي جرى النقاش بها ايضا هي كيفية تعزيز صمود اللبنانيين بهذه المرحلة ويجب ان اقول واعلن وقد لفت نظري شخصيا وبقوة مدى الاعتبار الذي اخذ وبني عليه من قبل دولة الرئيس نبيه بري للكلام الذي تفضل به بالامس صاحب الغبطة البطريرك الراعي فيما بتعلق باموال اللبنانيين وبدور واسلوب التعاطي مع هذه الاموال حراسة وحماية ما تبقى منها او ما يخطط للغد من اعتبارات قد تؤدي الى مزيد من اوضاع لا يحمد عقباها لذلك اخذ هذا الامر بعين الاعتبار وخطط لكي يبنى على الشيء مقتضاه .