لبنان | الأسمر التقى دياب… اليكم التفاصيل

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 28 يونيو 2021 04:29 مساءً - منذ 5 دقائق

إستقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر على رأس وفد ضم السادة حسن فقيه، سعد الدين حميدي صقر، أكرم عربي، علي طاهر ياسين بحضور مستشار رئيس الحكومة حسين قعفراني.

وبعد اللقاء صرح الأسمر قائلًا: “زيارتنا اليوم إلى دولة الرئيس تأتي في ظل الإنهيار الحاصل وفي ظل مطالبة بعض الجهات بزيادة الأسعار على الدواء والمواد الغذائية وغيرها. طالبنا بتصحيح الأجور للعمال عبر زيادة الحد الأدنى وزيادة بدل النقل والتعوبضات العائلية والمنح المدرسية، وعلى أساسها سندعو لانعفاد لجنة المؤشر للمباشرة بالحوار حول ذلك. كما بحثنا مع دولة الرئيس في قضية أموال المودعين وفي حماية الضمان الاجتماعي وتعاونية الموظفين كي يتمكنوا من أداء واجبهم كاملًا في هذه الظروف الصعبة وزيادة تقديماتهم بالإستشفاء والطبابة لأن المواطن اليوم يدفع فروقات كثيرة عند دخوله إلى المستشفى تتراوح ما بين الـ15 مليون والـ 20 مليون ليرة. وبحثنا مع الرئيس دياب في ضرورة تأليف حكومة إنقاذ حيث أكد لنا إصراره على حاجة البلد لتشكيل حكومة. وتداولنا أيضًا في موضوع المنصات السوداء المتناغمة التي تتسبب بارتفاع الأسعار بصورة عشوائية، وأكد دولته على توجيهاته للوزراء المعنيين لا سيما الداخلية والاقتصاد لتشديد المراقبة على السلع. وفي أزمة المحروقات وعد الرئيس بجدول جديد لتسعيرة المحروقات لحل الأزمة المتفاقمة. وشددنا على أن يكون رفع الدعم مترافقًا مع إقرار البطاقة التمويلية وأن تأخذ مجراها إلى التنفيذ على أن يتم رفع عدد المستفيدين منها إلى المليون مواطن، مع رفضنا للشروط التي تضاف عليها. ومع عودة المغتربين إلى لبنان تمنينا أخذ الإجراءات اللازمة لتخفيف الإزدحام في مطار بيروت الدولي”.