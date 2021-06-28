لبنان | لبنان “مقطّع الأوصال”.. إليكم الطرقات المقطوعة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 28 يونيو 2021 04:29 مساءً - انتفاضة اللبنانيين على الوضع المعيشي المذري مستمرة، وفي التقارير الواردة من غرفة التحكم المروري بيانات عن إقفال وفتح الطرق: فقد أعيد فتح السير على اوتوستراد الناعمة بالاتجاهين بعد قطعه، كما قطع محتجون السير على طريق عام طرابلس- زغرتا في محلة القبة. وفي محلة الكفاءات- الحدث تم قطع الطريق قبل إعادة فتحها من قبل القوى الأمنية .

على طريق مقنة قطع محتجون الطريق بالاتجاهين بالإطارات المشتعلة والعوائق والسيارات. كذلك في محلة جسر العاصي أقفلت الطريق احتجاجا على تردي الاوضاع المعيشية

غرفة التحكم المروري: أقفلت فتحت

محتجون قطعوا اوتوستراد المنية الدولي في الاتجاهين

اعادة فتح السير على طريق عام ضهر البيدر عند مفرق فالوغا

قطع السير على طريق عام بر الياس عند مفرق المرج

اعادة فتح السير على اوتوستراد الدورة- المسلك الغربي

اعادة فتح السير في محلة قصقص- بيروت بالاتجاهين

قطع السير على طريق عام تعلبايا بالاتجاهين

قطع السير على طريق عام بر الياس عند مفرق المرج

صباحا أعيد فتح السير على المسلك الغربي لأوتوستراد الدورة بعد إقفاله

وحصل اشكال تخلله اطلاق نار في الهواء امام محطة تاج في منطقة ابي سمراء طرابلس على خلفية تعبئة الوقود من دون تسجيل اصابات

واحتجاجا على تفاقم الأزمات المعيشية وتدهور العملة الوطنية واصل المحتجون قطع الطرقات.ومع ساعات الصباح الأولى أفادت غرفة التحكم المروري أن جميع الطرقات ضمن نطاق الشمال سالكة وأوتوستراد صيدا – بيروت سالك بالاتجاهين.

بيروت

السير مقطوع في محلة قصقص – بيروت بالاتجاهين ولاحقا أفادت غرفة التحكم المروري عن اعادة فتح السير في المحلة بالاتجاهين.

قطع السير محلة السلطان ابراهيم الجناح بالاتجاهين.

وأفادت غرفة التحكم المروري أن مواطنين قطعوا السير على اوتوستراد الدورة المسلك الغربي وعمدوا على إقفال جسر الدورة باتجاه بيروت قرب محطة ميدكو احتجاجاً على امتناع المحطة عن تعبئة البنزين ليعاد فتحه بعد وقت.

كما قطع اوتوستراد هادي نصر الله في الضاحية الجنوبية

جبل لبنان

في السياق عينه أقفل المسلك الشرقي لأوتوستراد جل الديب بشكلٍ جزئي.

البقاع

قطع سائقو الفانات العمومية صباح اليوم الطريق الدولي عند مدخل مدينة بعلبك الجنوبي في دورس قرب محطة الجبلي لمدة نصف ساعة احتجاجا على الوضع الاقتصادي الصعب وغلاء المعيشة واحتكار المازوت على المحطات وبيعه في السوق السوداء وغلاء اسعار قطع الغيار وبيعها على الدولار. وطالب سائقو الفانات جهاز امن الدولة التحرك على المحطات التي تخزن مادة المازوت وتأمينها لاصحاب الفانات بالسعر الرسمي من أجل استئناف اعمالهم بعدما ارتفع سعرها الى حدود الثمانين الف ليرة لبنانية. وبعد قطع طريق الجبلي توجهوا لقطع طريق ضهر البيدر.

كما أقدم عدد من سائقي فانات الاجرة على قطع طريق ضهر البيدر عند مفترق فالوغا احتجاجاً على غلاء المازوت وعدم توفره.

غرفة التحكم المروري أشارت الى قطع السير على طريق عام تعلبايا بالاتجاهين.

أما الطرقات المقطوعة ضمن نطاق البقاع فهي:

– جديتا العالي.

– دير زنون.

– المصنع.

الجنوب

في السياق أفادت غرفة التحكم المروري عن قطع السير على الكورنيش البحري صيدا كما أعاد الجيش فتح الطريق عند ساحة ايليا بعد إغلاقه.

كذلك عمد سائقو السيارات الى إقفال طريق عبرا شرق صيدا احتجاجاً على ازمة البنزين.

الشمال

في الإطار أغلق محتجون الطرقات في محلة ساحة عبد الحميد كرامي طرابلس

بلدية طرابلس: تزامنا، أقفل أصحاب السيارات العمومية وعمال بلدية طرابلس وعدد من المحتجين، الطريق العام إلى جانب ساحة النور في طرابلس، بالاطارات المشتعلة وحاويات النفايات والحجارة، وسط انتشار لعناصر الجيش. وافترش العمال الارض ورددوا هتافات تطالب “برحيل السلطة”، مؤكدين ان “المواطن اصبح على شفير الهاوية ولا يستطيع شراء حاجياته اليومية من الدواء والحليب والكهرباء والمياه ويعاني من الاذلال امام محطات الوقود في ظل انعدام القدرة الشرائية”، كما اقفل آخرون طريق البحصاص بجانب محل KFC للوجبات السريعة والكورنيش البحري في الميناء. ويعمل الجيش اللبناني على إعادة فتح الطريق أمام سرايا طرابلس بحسب “النهار”.