لبنان | قطاع الدواجن على مشارف كارثة خلال الساعة المقبلة!

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 28 يونيو 2021 04:29 مساءً - منذ 3 ساعات

أصدر رئيس النقابة اللبنانية للدواجن وليم بطرس بيانا، ناشد فيه السلطات المعنية ب”ضرورة تسليم مادة المازوت الى منتجي ومزارع الدجاج، محذرا من “كارثة كبيرة قد تقع في القطاع، جراء هذه الحال التي قد تقضي على الدجاج الحي الموجود في المزارع والدجاج الموجود في برادات المسالخ”.

وأهاب بطرس بالسلطات المعنية “تدارك هذا الموضوع، وأخذه على محمل الجد، خصوصا ان “الملايين من الفراريج الموجودة في المزارع معرضة للنفوق في ظل انقطاع الكهرباء، وتوقف المولدات نتيجة عدم القدرة على تشغيل المراوح في عز الصيف، وتوقف امدادات المياه والعلف، في حين أن هناك مئات الأطنان من الدجاج المذبوح ومقطعاته في المسالخ، وفي حال عدم تأمين الكهرباء سيؤدي حتما الى تلف هذه المنتجات”.

وأكد بطرس “أن هذه الصرخة نابعة من خوف حقيقي على مستقبل هذا القطاع، لأن استمرار عدم توافر المازوت نتيجة قرار السلطات المعنية بوقف تسليم هذه المادة الى حين القيام بجردة لمخزون المازوت لدى الشركات المستوردة للمحروقات، من شأنه قصم ظهر قطاع الدواجن الذي يشكل آخر خط دفاع عن الأمن الغذائي للبنانيين”.

وختم بطرس بيانه، ب”التأكيد على ضرورة معالجة الموضوع فورا،لانه لا يمكن الانتظار، فساعات قليلة وتقع الكارثة”.