لبنان | حسن: تركيا مستعدة لمساعدة لبنان على تأمين أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 28 يونيو 2021 01:10 مساءً - منذ 15 دقيقة

طلب رئيس الجمهورية ميشال عون من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، حث المجلس المركزي على اتخاذ القرار المسؤول والمناسب المتعلق باستمرار دعم الدواء، لأن هذا الامر يتعلق مباشرة بحياة المواطنين وسلامتهم ولا يمكن التساهل به.

موقف الرئيس عون جاء خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، وزير الصحة العامة حمد حسن الذي بحث معه في عدد من المواضيع الاستشفائية والصحية، وعلى رأسها موضوع دعم الدواء، وضرورة اتخاذ مصرف لبنان قرار سريع في هذا الخصوص.

وبعد اللقاء، أدلى الوزير حسن بالتصريح التالي:

“الموضوع الذي يهم كل المواطنين هو موضوع الدواء. وضعت فخامة الرئيس في أجواء زيارتي الى تركيا واللقاءات التي اجريتها على مستوى الحكومة التركية مع وزير الصحة، واستعداد تركيا لمساعدة لبنان على تأمين ادوية الامراض المستعصية والمزمنة غير المتوافرة في لبنان نتيجة عدم تسليم بعض الشركات لبعض الأصناف الضرورية، واستعداد تركيا أيضا لتأمين هبة للبنان تتزامن مع اطلاق الاعمال واستقبال المرضى في مستشفى الطوارئ والحروق التركي في صيدا. واكد رئيس الجمهورية دعمه لتشغيل هذا المرفق الحيوي الذي انشىء في العام 2010، وقد قامت مؤخراً مؤسسة تيكا بترميم وصيانة الأجهزة فيه ، وسيكون المستشفى جاهزا لاستقبال المرضى في خلال أسبوعين او شهر على الأكثر. وهناك استثناء بدعم من فخامته، لشراء الخدمات بالتنسيق مع مجلس الخدمة المدنية ودولة رئيس مجلس الوزراء لاطلاق الاعمال، وهذا الامر ملح خاصة في ظل الازمة الاستشفائية التي يعاني منها بعض المستشفيات الخاصة، وستكون المستشفيات الحكومية على أهبة الاستعداد للقيام بدورها ووظيفتها مثلما كانت في مواجهة الجائحة، في تأمين الاستشفاء واستقبال المرضى الى جانب مستشفى الطوارئ التركي الذي سيقدم افضل الخدمات ضمن السقف والتسعيرة المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة والجهات الرسمية الضامنة” .

وأضاف الوزير حسن: “في موضوع الدواء، اتصل فخامة الرئيس بحاكمية مصرف لبنان، لحث المجلس المركزي على اتخاذ القرار المسؤول والمناسب، لأن هذا الموضوع، كما أشار فخامته، بأهميته وحيويته يشكل خطرا على حياة المواطنين، وليس من السهل ان تتم مقاربته وتوصيفه، فنحن اليوم بانتظار الحل وليس بانتظار توصيف المشكلة. نتمنى ان يكون حاكم المصرف والمجلس المركزي على مستوى عال من المسؤولية، ويحققوا آمالنا وآمال المواطنين بتذليل العقبات والاعلان عن استمرار دعم الدواء خلال 48 ساعة”.