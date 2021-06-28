لبنان | كركي يحذر الأطباء المتعاقدين

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 28 يونيو 2021 01:10 مساءً - منذ ساعتين

اصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي تعميما حمل الرقم 2003 بتاريخ 28/6/2021، بناء على تقارير صدرت عن مديرية التفتيش الإداري في الصندوق، طلب بموجبه الى رؤساء المكاتب كافة “إعطاء التعليمات اللازمة للمستخدمين بالتشدد في دراسة المعاملات الصحية المقدمة من المضمونين، وخصوصا لناحية تواقيع الأطباء المعالجين على الاستمارات والوصفات الطبية، إذ تبين أن هناك عدم تطابق بين التواقيع ضمن المعاملة الواحدة، وهذا ما يعد شكلا من أشكال التزوير والتلاعب، على أن تعاد الى المضمون لتوقيعها من الطبيب المعالج بتوقيع موحد تحت طائلة إلغاء أو رفص الاستمارات غير المطابق توقيعها”.

وفي هذه المناسبة، حذر كركي جميع الأطباء المتعاقدين مع الصندوق “من ارتكاب أي مخالفة لقوانين وأنظمة الضمان الاجتماعي وذلك تحت طائلة اتخاذ كافة التدابير والاجراءات والعقوبات اللازمة بحقهم بما فيها الإدعاء أمام القضاء المختص عند الاقتضاء”.