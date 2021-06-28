لبنان | منظمات لبنانية تتسلم 7 أطنان من حليب الأطفال

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 28 يونيو 2021 01:10 مساءً - منذ ساعتين

أكدت مؤسسة CMA CGM الخيرية في بيان، أنها “اشترت أكثر من 4,000 علبة من الحليب المجفف من شركة دانون الفرنسية بالإضافة إلى 10,000 منتج غذائي للأطفال ونقلتها الى بيروت على متن سفينة تابعة لمجموعة CMA CGM وسلمتها إلى 9 منظمات غير حكومية لبنانية، استجابة لحال الطوارئ المحدقة ودعما للعائلات اللبنانية التي لم تعد قادرة على تلبية الحاجات الغذائية لأطفالها”.

وقالت:” تم توزيع هذه المنتجات مباشرة على الجمعيات بدعم من شركة الخدمات اللوجستية CEVA Logistics التابعة لمجموعة CMA CGM. وسيستفيد منها أكثر من ألف طفل دون سن الثالثة من خلال 9 منظمات غير حكومية لبنانية هي: منظمة فرح العطاء، بنك الغذاء اللبناني، مؤسسة الطوارئ، جمعية الأشرفية 2020، مستشفى الكرنتينا الحكومي، مؤسسة عامل الدولية، جمعية Enfants de Lumière، جمعية Tantet men Lebnen، جمعية أفنان الاجتماعية”.

واكد البيان ان “المجموعة تواصل التزامها في لبنان من خلال مؤسسة CMA CGM الخيرية عبر تكرار دعمها الإنساني للشعب اللبناني. فقد تم إرسال منذ أيلول 2020، أكثر من 80 حاوية إنسانية إلى بيروت في إطار عملية “حاويات الأمل Conteneurs – d’Espoir ” لمصلحة أكثر من 20 منظمة غير حكومية لبنانية”.

وقالت رئيسة مؤسسة CMA CGM تانيا سعادة زعني: ” من خلال تأميننا حليب الأطفال نستجيب للحاجات الطارئة التي برزت خلال هذه الأزمة الإنسانية في لبنان. وتهدف عملية المؤازرة هذه التي تم وضعها بدعم من السفارة الفرنسية في بيروت، إلى تلبية الحاجات الملحة للبلاد بأسرع ما يمكن”