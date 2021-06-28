لبنان | هل سيواجه لبنان أزمة غاز؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 28 يونيو 2021 10:16 صباحاً - منذ 12 دقيقة

طمأن أمين سر نقابة موزعي الغاز جان حاتم المواطنين أن لا ازمة غاز في لبنان وأن الكميات متوفرة في الخزانات، مشيراً الى أن النقابة تنتظر صدور جدول الاسعار.

وأوضح، في حديثٍ تلفزيوني، أن “شركات الاستيراد سلمت يوم الجمعة اكثر من 800 طن من الغاز وهذه الكميات هي من الغاز المدعوم”.

ولفت حاتم الى أن “الموزعين لم يتسلموا كميات أخرى منذ يوم الجمعة، متحدثاً عن سوق موازية للغاز حيث تباع القارورة بـ80 الى 100 ألف ليرة لبنانية”