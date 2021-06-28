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لبنان | دولار السوق السوداء مستمر في الارتفاع.. كيف افتتح صباح اليوم؟

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 28 يونيو 2021 10:16 صباحاً - منذ 35 دقيقة

الدولار

افتتحت “السوق السوداء” صباح اليوم الإثنين عند تسعيرة للدولار تتراوح ما بين “17550 – 17650” مرتفعةً عن تسعيرة الإقفال مساء الأمس.

وشهدت بعض المناطق اللبنانية صباح اليوم أعمال تظاهر واحتجاج وقطع طرق، بينما لا تزال بعض المحال مقفلة بين بسبب الفوضى والارتفاع الجنوني للدولار.

ويشهد لبنان أزمة اقتصادية حذر البنك الدولي الشهر الحالي من أنها تُصنّف من بين أشدّ عشر أزمات، وربما من بين الثلاث الأسوأ منذ منتصف القرن التاسع عشر، منتقداً التقاعس الرسمي عن تنفيذ أي سياسة انقاذية وسط شلل سياسي.

وحسبما ذكر الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، “وحده الاتفاق العاجل مع صندوق النقد الدولي سينقذ البلاد من الانهيار المالي وليس هناك مجال لهدر الوقت”.

ويشترط المجتمع الدولي على لبنان، خصوصاً منذ الانفجار، تنفيذ إصلاحات ملحة ليحصل على دعم مالي ضروري يخرجه من دوامة الانهيار الاقتصادي التي يعاني منها منذ نحو عامين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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