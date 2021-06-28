لبنان | هذا ما ينتظر اللبناني في السوبرماركات في اليومين المقبلين!

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 28 يونيو 2021 10:16 صباحاً - منذ 37 دقيقة

آخر تحديث: 28 - يونيو - 2021 10:47 صباحًا

كشف نقيب أصحاب السوبرماركت نبيل فهد، في مقابلة إذاعية، أنه مع ارتفاع سعر صرف الدولار الأسبوع الماضي سيحصل تعديلا جديدا يتضمّن ارتفاعاً في الأسعار في اليومين المقبلين.

وتوقّع فهد ارتفاعاً اضافياً في الأسعار يعود الى سببين: ارتفاع كلفة النقل التي سيأخذها المورّدون بعين الاعتبار وتكاليف السوبرماركت التي سترتفع مع ارتفاع سعر المازوت الضروري لتوليد التيار الكهربائي.

فهد أشار الى أن الحلول والخطط الاقتصادية موجودة لكنها تحتاج الى التنفيذ، مشيراً الى أن اعتماد البطاقة التمويلية، الذي جرى الحديث عنه منذ عام، كان يجب أن يدخل حيز التنفيذ، من أجل مواكبة الرفع التدريجي للدعم.