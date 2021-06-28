لبنان | الطقس الحار مستمر.. إليكم التفاصيل

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 28 يونيو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

يؤثر طقس صيفي حار اعتيادي على لبنان ويستمر في الايام المقبلة فيما الحرارة مستقرة. في التفاصيل:

الاثنين:

١- الحرارة ساحلاً بين ٢٤ و ٣١ درجة بقاعا بين ١٧ و ٣٣ درجة وعلى ال ١٠٠٠م بين ١٩ و ٢٨ درجة

٢- الجو : قليل السحب

٣- الرياح : غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٨٠٪

٥- الضغط الجوي ينخفض ١٠١٣ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٦ درجة

الثلاثاء: استقرار نسبي بدرجات الحرارة والتي تتراوح ساحلا بين ٢٣ و ٣١ درجة وتلامس ٣٥ درجة بقاعا و ٢٨ درجة عى ال ١٠٠٠متر والاجواء قليلة السحب فيما الرياح غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/س

الاربعاء: استقرار نسبي بدرجات الحرارة والتي تتراوح ساحلا بين ٢٣ و ٣١ درجة وتلامس ٣٥ درجة بقاعا و ٢٨ درجة عى ال ١٠٠٠ متر والاجواء قليلة السحب فيما الرياح الرياح غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/س.