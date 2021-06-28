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لبنان | الطقس الحار مستمر.. إليكم التفاصيل

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 28 يونيو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

الطقس

يؤثر طقس صيفي حار اعتيادي على لبنان ويستمر في الايام المقبلة فيما الحرارة مستقرة. في التفاصيل:
الاثنين:

١- الحرارة ساحلاً بين ٢٤ و ٣١ درجة بقاعا بين ١٧ و ٣٣ درجة وعلى ال ١٠٠٠م بين ١٩ و ٢٨ درجة
٢- الجو : قليل السحب
٣- الرياح : غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/س
٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٨٠٪
٥- الضغط الجوي ينخفض ١٠١٣ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٦ درجة

الثلاثاء: استقرار نسبي بدرجات الحرارة والتي تتراوح ساحلا بين ٢٣ و ٣١ درجة وتلامس ٣٥ درجة بقاعا و ٢٨ درجة عى ال ١٠٠٠متر والاجواء قليلة السحب فيما الرياح غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/س

الاربعاء: استقرار نسبي بدرجات الحرارة والتي تتراوح ساحلا بين ٢٣ و ٣١ درجة وتلامس ٣٥ درجة بقاعا و ٢٨ درجة عى ال ١٠٠٠ متر والاجواء قليلة السحب فيما الرياح الرياح غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/س.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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