لبنان | الطقس الحار مستمر.. إليكم التفاصيل

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 28 يونيو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة
يؤثر طقس صيفي حار اعتيادي على لبنان ويستمر في الايام المقبلة فيما الحرارة مستقرة. في التفاصيل:
١- الحرارة ساحلاً بين ٢٤ و ٣١ درجة بقاعا بين ١٧ و ٣٣ درجة وعلى ال ١٠٠٠م بين ١٩ و ٢٨ درجة
الطقس
يؤثر طقس صيفي حار اعتيادي على لبنان ويستمر في الايام المقبلة فيما الحرارة مستقرة. في التفاصيل:
الاثنين:
١- الحرارة ساحلاً بين ٢٤ و ٣١ درجة بقاعا بين ١٧ و ٣٣ درجة وعلى ال ١٠٠٠م بين ١٩ و ٢٨ درجة
٢- الجو : قليل السحب
٣- الرياح : غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/س
٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٨٠٪
٥- الضغط الجوي ينخفض ١٠١٣ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٦ درجة
الثلاثاء: استقرار نسبي بدرجات الحرارة والتي تتراوح ساحلا بين ٢٣ و ٣١ درجة وتلامس ٣٥ درجة بقاعا و ٢٨ درجة عى ال ١٠٠٠متر والاجواء قليلة السحب فيما الرياح غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/س
الاربعاء: استقرار نسبي بدرجات الحرارة والتي تتراوح ساحلا بين ٢٣ و ٣١ درجة وتلامس ٣٥ درجة بقاعا و ٢٨ درجة عى ال ١٠٠٠ متر والاجواء قليلة السحب فيما الرياح الرياح غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/س.