لبنان | هل ستشكل الحكومة في الأيام المقبلة؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 28 يونيو 2021 10:16 صباحاً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 28 - يونيو - 2021 8:55 صباحًا

استبعدت مصادر مطلعة لـ” الجمهورية” ما روّج له البعض خلال الساعات الماضية، حول احتمال التوافق على تشكيلة حكومية في الأيام القليلة المقبلة، بعد زيارة يقوم بها الرئيس المكلف سعد الحريري الى القصر الجمهوري الأربعاء المقبل عقب عودته من الخارج.

وقالت المصادر لـ”الجمهورية”: “إنّ نوعاً من الإنكار القاتل لا يزال يسود المعنيين بتشكيل الحكومة، والخطورة انّ هذا الإنكار للواقع ليس قاتلاً لأصحابه فقط بل للبلد أيضاً”، مستغربة كيف انّ الهمّ الاساسي لطرفي النزاع الحكومي هو كسر الآخر، فيما الانهيار يتمدّد ويكاد يكسر ظهر الوطن.