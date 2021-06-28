لبنان | باحثة لبنانية تحذر.. المتحور “دلتا” في لبنان منذ أسابيع!

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 28 يونيو 2021 01:10 صباحاً - منذ ساعتين

عبرت الدكتورة اللبنانية أصالة لمع عن خشيتها من أن المتحور دلتا قد انتشر بالفعل في لبنان.

الدكتورة لمع وهي باحثة في العلوم السرطانية والبيولوجيا الجزيئية، قالت في تغريدة عبر حسابها على تويتر:

“من يعتقد أن المتحور دلتا لم يصل بعد إلى لبنان، لم يتعلّم شيئاً من بداية الجائحة!

دلتا ينتشر منذ أسابيع والأرجح هو في كل مكان. إن كنا لا نقوم بتحليل للعينات لن نجده!

الحل هو بالبحث عنه وعزل الحالات، وهذا للأسف ما لا قدرة لكل الدول عليه!

استمروا بالوقاية وتحصنوا باللقاح”.

ورداً على استفسار أحد متابعيها، أكدت الدكتورة أصالة أن اللقاح عموماً ومع دلتا تحديداً يحتاج جرعتين للمناعة الجيدة.