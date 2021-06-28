لبنان | بول نجار: انتصاري لابنتي لأنّ معركتي من أجلها

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 28 يونيو 2021 01:10 صباحاً - منذ ساعتين

اعتبر والد الضحيّة الكسندرا نجّار، بول نجار ان انتصاره في انتخابات نقابة المهندسين هو لابنته لأن المعركة قد خيضت من اجلها.

وقال في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”: “لاول مرّة من 8 آب يعود الينا الامل.. المعركة التي خضناها اليوم هي اول خطوة بمعركة كبيرة جدا ضدّ هذه السلطة الفاشلة التي اوصلتنا لـ 4 آب”.

تابع: “خضنا هذه المعركة من أجل “اليكسو” وكلّ شهداء 4 آب واينما يكون هناك معركة بوجه هذه الطبقة السياسية سنخوضها”.

اضاف: “ورائي التجمع العلماني الذين يملكون الرؤيا الصحيحة لبلادنا والذين “كسحوا” كل انتخابات الجامعات”.

واكد ان “هذا انتصار لا يمكننا ان نراه بشكل معزول.. نسبة الاقتراع كانت هائلة بالنسبة للسنوات الماضية بالوقت الذي نعاني منه من أزمة بنزين وغيرها وهذا يدلّ على ان “الكيل طفح” والوضع “ما بقا محمول”.

وقال: “هدفنا ان نتمكن من الاستمرار من العيش في هذه البلاد”.