اخبار العالم / اخبار لبنان

لبنان | قيادة الجيش: تمارين تدريبية وتفجير ذخائر في مناطق مختلفة

0 نشر
محرر بـ 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في الأحد 27 يونيو 2021 10:25 مساءً - منذ 11 دقيقة

الجيش اللبناني

أصدرت قيادة الجيش – مديرية التوجيه، سلسلة بيانات حول تمارين تدريبية وتفجير ذخائر، جاء فيها:

– “ستقوم وحدة من الجيش، اعتبارا من 28/6/2021 ولغاية 30/7/2021، بإجراء تمارين تدريبية نهارية وليلية في مناطق رأس مسقا، الكورة، سقي أبو علي وحقل تدريب مزرعة حنوش- حامات، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية.

– ستقوم منظمات غير حكومية عاملة في مجال نزع الألغام، بتاريخ 28/6/2021 ما بين الساعة 6,00 والساعة 10,00، بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدات: عرب اللويزة، ميس الجبل، عمرا، حولا، البستان، الضهيرة ويارون- الجنوب.

– ستقوم وحدة من الجيش بتاريخي 28 و30/6/2021 اعتبارا من الساعة 6,00 وحتى الانتهاء من المهمة، بإجراء تمارين تدريبية في منطقة جرد العاقورة تتخللها رمايات بالذخيرة الحية.

– ستقوم وحدة من الجيش بتاريخ 27/6/2021 ما بين الساعة 8,00 والساعة 16,00، بإجراء تمارين تدريبية في حقل تدريب مزرعة حنوش- حامات، يتخللها تنفيذ رمايات حية بواسطة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

– ستقوم وحدة من الجيش اعتبارا من 10/6/2021 ولغاية 30/6/2021، ما بين الساعة 6,00 والساعة 24,00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في منطقة السمرلند- الجناح والكرنتينا، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية.”

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا