لبنان | إليكم نتائج فحوص رحلات إضافية وصلت إلى مطار رفيق الحريري

مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت
أعلنت وزارة الصحة العامة استكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 20 و21 و22 و23 و24 حزيران 2021؛ وأظهرت النتائج وجود 88 حالة إيجابية، مع الإشارة إلى أن النتائج تبلغ شخصيا للوافدين في فترة تراوح بين 24 و48 ساعة كحد أقصى.
وجاءت نتائج 20/6/2021 كالتالي:
رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 385 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة باريس : شركة Air France رقم 564 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة الرياض : شركة MEA رقم 1425 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : شركة MEA رقم 421 (جميعها سلبية)
رحلة جدة : شركة MEA رقم 2365 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : شركة FZ رقم 157 (جميعها سلبية)
رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1306 (جميعها سلبية)
رحلة البصرة : شركة MEA رقم 333 (جميعها سلبية)
رحلة بروكسل : شركة MEA رقم 216 (جميعها سلبية)
رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)
رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)
رحلة لارنكا : شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية)
رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)
رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)
رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)
رحلة أضنا : شركة AJ رقم 7836 (جميعها سلبية)
رحلة إنطاليا : شركة Pegasus رقم 1824 (جميعها سلبية)
رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)
رحلة عمان : شركة RJ رقم 403 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)
رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 301 (حالتان إيجابيتان)
رحلة باريس : شركة MEA رقم 222 (جميعها سلبية)
رحلة أثينا : شركة MEA رقم 254 (جميعها سلبية)
رحلة دلمان : شركة Pegasus رقم 1826 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)
رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (جميعها سلبية)
رحلة النجف : شركة MEA رقم 327 (ثلاث حالات إيجابية)
رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)
رحلة أبو ظبي : شركة MEA رقم 419 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 862 (جميعها سلبية)
رحلة الدمام : شركة MEA رقم 2443 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (حالة إيجابية واحدة)
وجاءت نتائج 21/6/2021 كالتالي:
رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)
رحلة أثينا : شركة A3 رقم 946 (جميعها سلبية)
رحلة أديس أبابا : الشركة الاثيوبية رقم 406 (سبع حالات إيجابية)
رحلة كوبنهاغن : شركة MEA رقم 226 (جميعها سلبية)
رحلة لندن : شركة MEA رقم 204 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة عمان : شركة Rj رقم 407 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)
رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية)
رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 435 (جميعها سلبية)
رحلة لارنكا : شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية)
رحلة عمان : شركة MEA رقم 311 (جميعها سلبية)
رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (جميعها سلبية)
رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 305 (جميعها سلبية)
رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (جميعها سلبية)
رحلة السليمانية : الشركة العراقية رقم 133 (جميعها سلبية)
رحلة أربيل : شركة UBD رقم 705 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)
رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 385 (جميعها سلبية)
رحلة شرم : شركة PER رقم 001 (جميعها سلبية)
رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 139 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة دبي : الشركة الاماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : شركة MEA 427 (جميعها سلبية)
رحلة دوسلدورف : شركة EW رقم 9980 (جميعها سلبية)
رحلة جينيف : شركة MEA رقم 214 (جميعها سلبية)
رحلة لارنكا : شركة CY رقم 120 (جميعها سلبية)
رحلة يرفان : شركة MEA رقم 276 (جميعها سلبية)
رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)
رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)
رحلة ابو ظبي : شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)
رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (حالتان إيجابيتان)
رحلة برلين : شركة SR رقم 110 (جميعها سلبية)
رحلة دوسلدورف : شركة SR رقم 416 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : الشركة الاماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)
رحلة ميلانو : شركة MEA رقم 235 (جميعها سلبية)
رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 301 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)
رحلة الرياض : شركة XY رقم 301 (جميعها سلبية)
رحلة انطاليا : شركة PEGASUS رقم 1824 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)
رحلة عمان : شركة Rj رقم 403 (جميعها سلبية)
رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)
رحلة بوخارست : شركة RO رقم 165 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (حالتان إيجابيتان)
رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)
رحلة باريس : شركة Air France رقم 562 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)
رحلة ابو ظبي : شركة MEA رقم 419 (جميعها سلبية)
رحلة دمشق : شركة RB رقم 181 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 862 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (حالتان إيجابيتان)
رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 1311 (جميعها سلبية)
وجاءت نتائج 22/6/2021 كالتالي:
رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)
رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالتان إيجابيتان)
رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)
رحلة عمان : شركة RJ رقم 401 (جميعها سلبية)
رحلة البصرة : الشركة العراقية رقم 135 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)
رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (جميعها سلبية)
رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (جميعها سلبية)
رحلة البصرة : الشركة العراقية رقم 139 (جميعها سلبية)
رحلة أورلي : شركة TO رقم 3330 (جميعها سلبية)
رحلة جدة : شركة SV رقم 641 (جميعها سلبية)
رحلة أثينا : شركة MEA رقم 252 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)
رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 385 (ثلاث حالات إيجابية)
رحلة الرياض : شركة MEA رقم 1425 (جميعها سلبية)
رحلة الرياض : شركة SV رقم 643 (جميعها سلبية)
رحلة جدة : شركة MEA رقم 2365 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة دبي : شركة FZ رقم 157 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1306 (جميعها سلبية)
رحلة الكويت : شركة MEA رقم 405 (جميعها سلبية)
رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)
رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)
رحلة لارنكا : شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية)
رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)
رحلة برلين : شركة SR رقم 158 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)
رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)
رحلة أربيل : شركة MEA رقم 325 (جميعها سلبية)
رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 301 (حالتان إيجابيتان)
رحلة عمان : شركة RJ رقم 403 (جميعها سلبية)
رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة باريس : شركة MEA رقم 222 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة ستوكهولم : شركة AK رقم 2967 (جميعها سلبية)
رحلة دلمان : شركة Pegasus رقم 1826 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)
رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)
رحلة لاغوس : شركة MEA رقم 572 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)
رحلة أبو ظبي : شركة MEA رقم 419 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 862 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (ثلاث حالات إيجابية)
رحلة البصرة : شركة MEA رقم 333 (جميعها سلبية)
وجاءت نتائج 23/6/2021 كالتالي:
رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)
رحلة أضنا : شركة Aj رقم 7780 (جميعها سلبية)
رحلة دمشق : شركة Q6 رقم 201 (جميعها سلبية)
رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالتان ايجابيتان)
رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)
رحلة عمان : شركة Rj رقم 407 (جميعها سلبية)
رحلة ابيدجان : شركة MEA رقم 576 (حالتان ايجابيتان)
رحلة حلب : شركة Q6 رقم 218 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : الشركة الاماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)
رحلة الكويت : الشركة الكويتية رقم 501 (جميعها سلبية)
رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)
رحلة بغداد : شركة UBD رقم 105 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (جميعها سلبية)
رحلة ابو ظبي : شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)
رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 139 (حالتان ايجابيتان)
رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)
رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 385 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (حالتان ايجابيتان)
رحلة بروكسل : شركة MEA رقم 216 (جميعها سلبية)
رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)
رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)
رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (ثلاث حالات إيجابية)
رحلة برلين : شركة SR رقم 134 (جميعها سلبية)
رحلة دوسلدورف : شركة SR رقم 436 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)
رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)
رحلة إنطاليا : شركة Pegasus رقم 1824 (جميعها سلبية)
رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)
رحلة عمان : شركة RJ رقم 403 (جميعها سلبية)
رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)
رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 301 (حالتان إيجابيتان)
رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)
رحلة باريس : شركة Air France رقم 562 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (ثلاث حالات إيجابية)
رحلة أبو ظبي : شركة MEA رقم 419 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 862 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة برلين : شركة SR رقم 1538 (جميعها سلبية)
وجاءت نتائج 24/6/2021 كالتالي:
رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)
رحلة كوبنهاغن : شركة MEA رقم 226 (جميعها سلبية)
رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية)
رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (سبع حالات إيجابية)
رحلة أكرا : شركة MEA رقم 576 (جميعها سلبية)
رحلة لندن : شركة MEA رقم 204 (جميعها سلبية)
رحلة أثينا : شركة A3 رقم 946 (جميعها سلبية)
رحلة عمان : شركة RJ رقم 407 (جميعها سلبية)
رحلة وارسو : شركة LOT رقم 145 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)
رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 435 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)
رحلة عمان : شركة MEA رقم 311 (جميعها سلبية)
رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 305 (جميعها سلبية)
رحلة بغداد : شركة UBD رقم 105 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة أورلي : شركة TO رقم 3330 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة السليمانية : الشركة العراقية رقم 133 (جميعها سلبية)
رحلة جدة : شركة SV رقم 641 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 139 (جميعها سلبية)
رحلة أثينا : شركة MEA رقم 252 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)
رحلة الرياض : شركة MEA رقم 1425 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة يرفان : شركة MEA رقم 276 (جميعها سلبية)
رحلة شرم : شركة PER رقم 001 (جميعها سلبية)
رحلة الرياض : شركة SV رقم 643 (جميعها سلبية)
رحلة جدة : شركة MEA رقم 2365 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : شركة FZ رقم 157 (جميعها سلبية)
رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1306 (جميعها سلبية)
رحلة البصرة : شركة MEA رقم 333 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة دبي : شركة MEA رقم 421 (جميعها سلبية)
رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)
رحلة لارنكا : شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية)
رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)
رحلة كييف : شركة BAY رقم 201 (جميعها سلبية)
رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)
رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (جميعها سلبية)
رحلة أضنا : شركة AJ رقم 7836 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 426 (جميعها سلبية)
رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)
رحلة عمان : شركة MEA رقم 313 (جميعها سلبية)
رحلة أربيل : شركة MEA رقم 325 (جميعها سلبية)
رحلة برج العرب : شركة UBD رقم 705 (جميعها سلبية)
رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)
رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)
رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 387 (جميعها سلبية)
رحلة برلين : شركة SR رقم 1598 (جميعها سلبية)
رحلة طهران : الشركة الإيرانية رقم 661 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة دلمان : شركة Pegasus رقم 1826 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (جميعها سلبية)
رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 301 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)
رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)
رحلة باريس : شركة Air France رقم 562 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة النجف : شركة MEA رقم 327 (خمس حالات إيجابية)
رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)
رحلة أبو ظبي : شركة MEA رقم 419 (جميعها سلبية)
رحلة دمشق : شركة RB رقم 181 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 862 (جميعها سلبية)
رحلة عمان : شركة RJ رقم 403 (جميعها سلبية)
رحلة الدمام : شركة MEA رقم 2443 (خمس حالات إيجابية)
رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 955 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)
رحلة بغداد : شركة العراقية رقم 131 (حالة إيجابية واحدة)