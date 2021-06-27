لبنان | إليكم نتائج فحوص رحلات إضافية وصلت إلى مطار رفيق الحريري

أعلنت وزارة الصحة العامة استكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 20 و21 و22 و23 و24 حزيران 2021؛ وأظهرت النتائج وجود 88 حالة إيجابية، مع الإشارة إلى أن النتائج تبلغ شخصيا للوافدين في فترة تراوح بين 24 و48 ساعة كحد أقصى.

كتبت أسماء لمنور في الأحد 27 يونيو 2021 07:10 مساءً - منذ ساعتين

محمد يوسف

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