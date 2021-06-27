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لبنان | غادرت منزلها ولم تعد.. هل تعرفون عنها شيئًا؟

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 27 يونيو 2021 07:10 مساءً - منذ ساعتين
خرجت من منزلها ولم تعد

مفقودة

صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة البــــــلاغ التالــــــي:

تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة:

جوزة خالد النطيح (مواليد عام 1994، سورية)

التي غادرت منذ حوالي الأسبوع منزلها الكائن في منطقة بعلبك إلى جهة مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بمخفر بعلبك في وحدة الدرك الاقليمي، على الرقم: 370800-08، للإدلاء بما لديهم من معلومات.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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