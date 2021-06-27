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لبنان | منافسة محتدمة في انتخابات نقابة المهندسين والإقبال كثيف

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 27 يونيو 2021 04:11 مساءً - منذ 41 دقيقة

انتخابات نقابة المهندسين

انطلقت صباح الاحد إنتخابات المهندسين التي شهدت إقبالا كثيفا، والتي تخوض فيها الكتائب مع جبهة المعارضة وتحالف “النقابة تنتفض” معركة بوجه كل منظومة السلطة والفساد من اجل لاسترداد الحقوق ورد البلد الى المسار الصحيح وايقاف الانهيار والتدهور الدراماتيكي الحاصل.

وقد تم توحيد لوائح المعارضة بين النقابة تنتفض وجبهة المعارضة اللبناني استنادا الى مبادئ ثورة الشعب اللبناني في ١٧ تشرين ٢٠١٩.

يذكر أن جبهة المعارضة تضم حزب الكتائب، حركة الإستقلال، خط أحمر، حزب تقدّم، لقاء تشرين، عامية 17 تشرين، نبض الجنوب، رابلز، تجمع مواكبة الثورة، مجموعة ثوار عكار واتحاد ثوار الشمال.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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