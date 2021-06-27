لبنان | الراعي: ألّفوا حكومة ودعوا أموال الناس للناس

كتبت أسماء لمنور في الأحد 27 يونيو 2021 10:16 صباحاً - منذ دقيقة واحدة

آخر تحديث: 27 - يونيو - 2021 11:12 صباحًا

أشار ​البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي​، الى أن “زيارتنا إلى ​الفاتيكان​ في 1 تموز محطّة هامة في جهود ​البابا فرنسيس​ لبقاء ​لبنان​ ومساعدته، ونذهب حاملين همّ جميع اللبنانيين وليس فقط المسيحيين.”

ولفت الراعي في عظته خلال قداس “يوم ​السلام​ للشرق” وتكريس الشرق للعائلة المقدسة في ​الديمان​، الى أن “الجماعة السياسية تمدّ يدها لتسرق ​أموال المودعين​ من خلال السحب من الاحتياطي الإلزامي وكأنها تريد تمويل حملاتها الانتخابية من أموال المودعين وهذه جريمة موصوفة.”

أضاف: “جميع التدابير البديلة هي نتيجة الامتناع عن تشكيل ​حكومة​ إنقاذ تقوم بالإصلاحات الضرورية لتأتيها المساعدات من الخارج فألّفوا حكومة ودعوا أموال الناس للناس.”

كما أكد الراعي أن “الأحداث أكّدت أنّ إضعاف الدور المسيحي سيؤدي إلى ترنّح وحدة لبنان ونمطه الديمقراطي.”