لبنان | وزيرة الدفاع: التهريب يشكل خطراً

كتبت أسماء لمنور في الأحد 27 يونيو 2021 10:16 صباحاً - منذ 14 دقيقة

آخر تحديث: 27 - يونيو - 2021 11:00 صباحًا

أصدر المكتب الإعلامي لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الدفاع ووزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال زينة عدرا بياناً، أعربت فيه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الدفاع ووزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر، عن “إستنكارها الشديد لما يقوم به بعض المجرمين من عملياتِ لتهريب مواد مخدرة إلى المملكة العربية السعودية من لبنان، وآخرها محاولة تهريب حوالى 14 مليون قرص مخدر من الكبتاغون مخفية داخل شحنة ألواح حديدية”.

أشارت الى أن “جهوداً كبيرة تبذل من قبل كافة الأجهزة الأمنية في لبنان من أجل وقف التهريب، وقد تم ضبط عدد كبير من الشحنات التي كانت موضبة للتهريب الى المملكة العربية السعودية مؤخراً منوهة بعملهم هذا، وتعمل الحكومة اللبنانية أيضاً على إجراءات من شأنها ضبط التهريب في المرافئ”.

وأكدت الوزيرة عدرا، أن “التهريب يشكل خطراً على المجتمع ومن شأنه الإساءة الى العلاقات بين البلدين الشقيقين”، مشيرةً الى أن “التنسيق بين الأجهزة المعنية في البلدين سيحد من جريمة التهريب ويقضي عليه”.