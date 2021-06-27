لبنان | دولار السوق السوداء يحلّق بمستويات قياسية جديدة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 27 يونيو 2021 10:16 صباحاً - منذ 52 دقيقة

افتتحت “السوق السوداء” صباح اليوم الاحد على ارتفاع بتسعيرة الدولار ليتراوح ما بين “17550 – 17650” ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وبالأمس، شهدت بعض المناطق اللبنانية أعمال تظاهر واحتجاج وقطع طرق، بينما أغلقت بعض المحال أبوابها بين فار من الفوضى وعاجز عن العمل في ظل فوضى الدولار.

ويشهد لبنان أزمة اقتصادية حذر البنك الدولي الشهر الحالي من أنها تُصنّف من بين أشدّ عشر أزمات، وربما من بين الثلاث الأسوأ منذ منتصف القرن التاسع عشر، منتقداً التقاعس الرسمي عن تنفيذ أي سياسة انقاذية وسط شلل سياسي.

وحسبما ذكر الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، “وحده الاتفاق العاجل مع صندوق النقد الدولي سينقذ البلاد من الانهيار المالي وليس هناك مجال لهدر الوقت”.

يشترط المجتمع الدولي على لبنان، خصوصاً منذ الانفجار، تنفيذ إصلاحات ملحة ليحصل على دعم مالي ضروري يخرجه من دوامة الانهيار الاقتصادي التي يعاني منها منذ نحو عامين.

وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة، ومعمول به حتى اليوم.

الصرافة

في المقابل، ثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

البنك المركزي

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان “البنك المركزي” عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص لبعض السلع الأساسية فقط.