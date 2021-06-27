لبنان | إحتجاجات متواصلة تنديداً بالوضع المعيشي

كتبت أسماء لمنور في الأحد 27 يونيو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

تتواصل الاحتجاجات وقطع الطرقات بسبب غلاء المعيشة والارتفاع القياسي لسعر صرف الدولار

وصباح اليوم تمّ إقفال طريق رئيسي في منطقة الدامور يربط جنوب لبنان بالعاصمة بيروت كما قطع طريق سعدنايل بالاطارات وسجلت زحمة سير في المحلة.

كذلك اقدم عدد من سائقي السيارات والفانات في صيدا على اقفال الطريق عند المدخل لشمالي للمدينة بالسيارات وتجمعوا وسط الطريق احتجاجا على اقفال محطات الوقود ابوابها اليوم وعدم تعبئة مادة البنزين للسائقين والمواطنين وسط اجراءات امنية يتخذها الجيش اللبناني

كما قام عدد من اصحاب السيارات العمومية بقطع الطريق بسياراتهم امام محطة كورال قرب مبنى اوجيرو في صيدا احتجاجاً على عدم توزيع مادة البنزين اليوم.