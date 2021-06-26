لبنان | تسجيل خرقين بحريين معاديين قبالة رأس الناقورة

كتبت أسماء لمنور في السبت 26 يونيو 2021 10:46 مساءً - منذ ساعة واحدة

أصدرت قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي:

“بتاريخ 25/6/2021 ما بين الساعة 18.00 والساعة 19.29، تم تسجيل خرقين بحريين معاديين للمياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة، لمسافة أقصاها حوالى 518 مترا.

تتم متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان.