لبنان | لجنة المتعاقدين في المهني نفت خبرا منسوبا اليها

كتبت أسماء لمنور في السبت 26 يونيو 2021 07:24 مساءً - منذ 16 دقيقة

صدر عن لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي، البيان التالي:

“تداولت بعض المواقع الإخبارية خبرا ملفقا منسوبا الى اللجنة، مفاده أن اللجنة طالبت وزارتي التربية والمالية بصرف مستحقات الأساتذة على سعر الصرف الجديد، ودعت المديرين الى احتساب العقد كاملا وليس فقط الساعات المنفذة، لأنه حق للمتعاقد.

إن اللجنة تنفي نفيا قاطعا صدور هكذا بيان من قبلها، وتهيب بالوسائل الإعلامية والمواقع الإخبارية عدم نشر أي خبر قبل التأكد من مصدره”.