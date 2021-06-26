لبنان | سقوط جرحى على خلفية طلب إقفال أحد المحال في طرابلس

كتبت أسماء لمنور في السبت 26 يونيو 2021 07:24 مساءً - منذ 47 دقيقة

أصيب شخصان بجروح في طرابلس، على خلفية طلب إقفال أحد المحال للوجبات السريعة (مطعم ابو صبحي) من قبل المحتجين على الاوضاع المعيشية.

وفي التفاصيل، أن عددا من الناشطين في الحراك الشعبي، وخلال مسيرة احتجاجية في شوارع طرابلس، طلبوا إقفال أحد المحال، فحصل تلاسن وتضارب مع صاحبه، تطور الى إطلاق النار، مما أدى الى إصابة شخصين. وعلى الفور حضرت قوة من عناصر الجيش، وضربت طوقا أمنيا في المكان، وبدأت بملاحقة مطلقي النار.