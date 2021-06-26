لبنان | “مياه بيروت وجبل لبنان” توضح أسباب “التقنين القاسي”

كتبت أسماء لمنور في السبت 26 يونيو 2021 06:06 مساءً - منذ 22 دقيقة

أعلنت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان أن “التقنين القاسي في التغذية بالمياه في عدد من المناطق الخاضعة لصلاحيتها، ولا سيما كسروان والمتن والشوف، يعود إلى التقنين الحاصل في الكهرباء وشح مادة المازوت، حيث تسلمت المؤسسة ربع الكمية التي تحتاج إليها لتشغيل المحطات والمولدات”.

واكدت المؤسسة في بيان، أن “فرقها، ورغم الظروف الصعبة الراهنة، موجودة على مدار ساعات النهار لمواكبة ما أمكن من حاجات وإعادة التغذية بالمياه إلى ما كانت عليه فور توافر الظروف التشغيلية اللازمة”.