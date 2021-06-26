لبنان | هذا ما أوضحته نقابة الطيارين

كتبت أسماء لمنور في السبت 26 يونيو 2021 04:11 مساءً - منذ 11 دقيقة

أوضحت نقابة الطيارين اللبنانيين في بيان اليوم ردا على مقال صحافي، أن “انتخابات الطيارين اللبنانين لم تكن سوى عملية ديموقراطية بين لائحتين تتشاركان الآراء والهموم، ونؤكد أن ليس هناك لائحة مدعومة أو لائحة غير مدعومة، فعائلة الطيارين واحد وبعيدة كل البعد من السياسة والأحزاب، والقول إن رئيس مجلس إدارة طيران الشرق الأوسط هو الخاسر شيء مستنكر ومرفوض، إذ لا يوجد أي خاسر من أي عملية انتخابات، بل فقط فوز للديموقراطية والتعاون الدائم بين الطيارين وإدارة الشركة، لما هو في مصلحة الطرفين”