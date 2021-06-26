لبنان | ارتفاع مرعب لسعر صرف الدولار في السوق السوداء!

كتبت أسماء لمنور في السبت 26 يونيو 2021 04:11 مساءً - منذ 50 دقيقة

آخر تحديث: 26 - يونيو - 2021 5:03 مساءً

يحلق الدولار في السوق السوداء بشكل مرعب، الأمر الذي أدى لإغلاق المحال التجارية والخروج إلى الساحات تنديدا بالوضع المعيشي الذي لا يمكن التكيّف معه.

ويستمر سعر صرف الدولار بارتفاعه الكبير حيث بلغ سعر صرف الدولار في السوق السوداء عصرا بين 17900 – 18000.

وتشهد مناطق لبنانية عدة حركة احتجاج تترافق مع قطع للطرقات بسبب الاوضاع المعيشية المتردية وارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية.