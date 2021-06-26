لبنان | سامي الجميّل: لن ننتظر الانتخابات!

كتبت أسماء لمنور في السبت 26 يونيو 2021 04:11 مساءً - منذ ساعتين

غرد النائب المستقيل سامي الجميل عبر حسابه على تويتر:

“انتو وناطرين مرشد المنظومة يصالحكم الدولار صار ١٧.٥٠٠ الحليب والدواء مفقودين المحطات سكرت والمستشفيات عالطريق.

لن ننتظر الانتخابات، ذهابكم اصبح شرط بقائنا.

الى رئيس واعضاء المجلس: استقيلوا

الى الرئيس المكلف: اعتذر

الى رئيس الجمهورية: استقيل

الى التغييرين السياديين: قوتنا بوحدتنا”.