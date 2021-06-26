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لبنان | سامي الجميّل: لن ننتظر الانتخابات!

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كتبت أسماء لمنور في السبت 26 يونيو 2021 04:11 مساءً - منذ ساعتين

سامي الجميّل

غرد النائب المستقيل سامي الجميل عبر حسابه على تويتر:

“انتو وناطرين مرشد المنظومة يصالحكم الدولار صار ١٧.٥٠٠ الحليب والدواء مفقودين المحطات سكرت والمستشفيات عالطريق.
لن ننتظر الانتخابات، ذهابكم اصبح شرط بقائنا.
الى رئيس واعضاء المجلس: استقيلوا
الى الرئيس المكلف: اعتذر
الى رئيس الجمهورية: استقيل
الى التغييرين السياديين: قوتنا بوحدتنا”.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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