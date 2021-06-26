لبنان | مجلس ثورة الأرز: الكلمة الفصل بأيدي الثوار ‏

كتبت أسماء لمنور في السبت 26 يونيو 2021 04:11 مساءً - منذ ساعتين

أكد المجلس الوطني لثورة الأرز – الجبهة المدنية أن “الكلمة الفصل ‏باتت بأيدي ثوار شرفاء يخصبون الفكر السياسي ويترجمون الأفعال ‏إلى أقوال صادقة ومنتجة وهذا ما يؤكد أن الوضع سائر نحو الإنهيار ‏العام‎”.‎

ولفت خلال اجتماعه الأسبوعي الى أن “الفراغ المؤسساتي ولا سيما ‏السلطتين التشريعية والتنفيذية وصولا إلى مصادرة القرار وتجييره ‏في السلطة الإجرائية بات واضحا أن البلاد تدار من مجموعة سياسية ‏عفنة لا تحترم الأصول الديموقراطية بل زورتها عمدا من خلال ‏قانون إنتخابات جرت على أساسه جريمة إغتصاب السلطة، وما ‏حصل بعد تلك المؤامرة من مشاكل يكون حلها بإتفاقات من وراء ‏الستارة ومحاصصة وتوزيع أدوار ومقاعد وعمليات فساد مشبوهة‎”.‎

وأشار الى أن “ما يحصل من اغتصاب هذه الحقوق يعتبر إهانة كبيرة ‏للشعب اللبناني وبالتالي بات لزاما على الشرفاء مخاطبة ممثلة أمين ‏عام الأمم المتحدة بالتفاصيل الدقيقة التي يعاني منها الشعب اللبناني ‏أي خطف الحقوق الدستورية السياسية مرورا بالحقوق الإقتصادية ‏والمالية والإجتماعية بواسطة شكوى مفصلة عما يحصل ليبنى على ‏الشيء مقتضاه، وقد باشروا بإعداد الشكوى لإرسالها إلى الجهات ‏المعنية بغية مناقشتها ووضعها حيز التنفيذ بواسطة المجتمع الدولي”، ‏معتبرين أن “الأمور باتت تتطلب معالجة جذرية قبل فوات الأوان‎”.‎

وأمل المجتمعون أن “يثمر لقاء البطريرك الراعي مع الحبر الأعظم، ‏علما أن هناك تحولات في المنطقة لا توحي بالخير لمستقبل ‏المسيحيين، وبالتالي الأمر يستوجب إتخاذ خطوات عملية على ‏الصعيد الداخلي الداخلي، وعلى الصعيد الدولي بصورة تتوافق مع ‏المتغيرات القادمة إلى المنطقة‎”.‎