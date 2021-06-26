لبنان | ‏”نداء استغاثة” ‏من أصحاب المولدات: انقذوا الوضع وإلا

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كتبت أسماء لمنور في السبت 26 يونيو 2021 01:26 مساءً - منذ 9 ثواني
وطلب سعادة “من وزير الطاقة اصدار جدول اسعار النفط اليوم قبل الغد لتفادي الخطر وعدم الانتظار الى الاربعاء المقبل، والطلب من الشركات فتح ابوابها يومي السبت والاحد ليصار
أصحاب المولدات
وجّه رئيس تجمع اصحاب المولدات الخاصة في لبنان عبدو سعادة نداء استغاثة الى جميع المسؤولين في البلد. وصدر عن سعادة بياناً تحت عنوان “نداء استغاثة” متوجهاً به الى جميع المسؤولين في البلد: “انقذوا الوضع والا”.
وقال سعادة: “لم يعد هناك من مبرر لانقطاع مادتي المازوت والبنزين من الاسواق وخصوصا بعد رفع الدعم على دولار 3900 ليرة”.
وطلب سعادة “من وزير الطاقة اصدار جدول اسعار النفط اليوم قبل الغد لتفادي الخطر وعدم الانتظار الى الاربعاء المقبل، والطلب من الشركات فتح ابوابها يومي السبت والاحد ليصار
الى توزيع المازوت على القطاعات كافة بالشكل الطبيعي”.
وتمنى سعادة على كافة القوى الأمنية بتسلم التوزيع منعاُ للاحتكار والتخزين والتهريب مجدداُ.